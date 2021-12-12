200 METRELİK MANGALDA 5 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 200 metre uzunluğunda mangal kurulurken, pişirilen 5 ton hamsi ikram edildi.

Akçakoca'da 2. Hamsi Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından kurulan 200 metrelik mangalda ve yağda pişirilen 5 ton hamsi, halka ikram edildi. Çevre il ve ilçelerden gelenlerin de katıldığı festivalde, balık ekmeklerini alan vatandaşlar sahil ve kumsalı doldurdu. Festival kapsamında akşam Ekin Uzunlar ve Böcek konserleri düzenlenecek.