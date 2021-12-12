200 METRELİK MANGALDA 5 TON HAMSİ İKRAM EDİLDİ - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nde 200 metre uzunluğunda mangal kurulurken, pişirilen 5 ton hamsi ikram edildi.
Akçakoca'da 2. Hamsi Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından kurulan 200 metrelik mangalda ve yağda pişirilen 5 ton hamsi, halka ikram edildi. Çevre il ve ilçelerden gelenlerin de katıldığı festivalde, balık ekmeklerini alan vatandaşlar sahil ve kumsalı doldurdu. Festival kapsamında akşam Ekin Uzunlar ve Böcek konserleri düzenlenecek.
Kaynak: DHA
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