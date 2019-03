200 Milyar Dolarlık İhracatı Aşmaya Daha Kararlı Yürüyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz." dedi.



Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen, şubat ayı dış ticaret rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, geçen ay ihracatın Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 3,7 artışla 14,3 milyar dolar, Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise yüzde 3,5 artışla 13,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.



Geçen yıl şubat ayında gösterilen başarıya işaret eden Gülle, "Bu sene yeni bir rekorla, şubat ayı performansımızı bir üst çıtaya çıkarttık. Artık pusulamız, her ay bir önceki yılın aynı ayında kırılan rekoru daha da ileri taşımak. Bu sayede, son yıllarda bir türlü geçemediğimiz 200 milyar dolarlık ihracat bandını aşmaya daha kararlı yürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Gülle, haftalık bazda 3 milyar dolarlardan 3,5 milyar doların üzerinde bir ihracat seviyesine ulaştıklarına dikkati çekerek, bu artış trendinin martta da devam edeceğini söyledi.



Haftalık ihracatı 4 milyar doların üzerine çıkartarak, bu yıl en az 1 ay 16 milyar dolar sınırını aşmak istediklerini vurgulayan Gülle, bu hedeflere ulaşmada, hükümetin desteklerinin önemli etkisinin olduğunu kaydetti.



"Malta'ya ihracatımız 10 kattan fazla arttı"



Gülle, geçen ay ihracatta lider sektörün 2,5 milyar dolarla otomotiv sektörü olduğunu belirterek, bu sektörü, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyonun takip ettiğini aktardı.



İhracatını en çok artıran sektörlere bakıldığında gemi ve yat sektöründe artışın yüzde 35, kimyevi maddelerde yüzde 30, mücevherde yüzde 28 olduğunu anlatan Gülle, şunları kaydetti:



"Şubatta ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerden 118'ine ihracatımız artarken, 93 ülkede ise artış yüzde 10'un üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke Almanya, İngiltere ve İtalya oldu. Malta'ya ihracatımız 10 kattan fazla artarken, Libya'ya ihracatımız 2 katına, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1,5 katına çıktı. Ülke gruplarına göre ihracatımızda AB ilk sırada yer alırken, onu Orta Doğu ve Afrika izledi. AB'nin ihracatımızdaki payı şubatta yüzde 52 oldu."



"175 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldı"



Gülle, şubatta 47 ilin ihracatını artırdığına işaret ederek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin İstanbul, Kocaeli ve Bursa olduğunu söyledi.



Bu dönemde 175 ülkeye ihracatta Türk lirası kullanıldığını aktaran Gülle, 6 bini aşkın firmanın beyannamelerinde Türk lirasını tercih ettiğini açıkladı. Gülle, miktar bazında ihracatın, yüzde 20'ye yakın artışla 11,3 milyon tona ulaştığını aktardı.



Şubat ayında parite etkisinin negatif yönlü 496 milyon dolar olduğunu belirten Gülle, yılın ilk 2 ayında parite kaybının 1 milyar doları aştığını, bunda, avro-dolar paritesinin geçen seneye göre önemli düşüş yaşamasının etkili olduğunu vurguladı.



Gülle, ocaktan itibaren ihracatı GTS'ye göre de hesapladıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Bu sisteme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumumuz son 5 yıllık verileri yayınladı. Buna göre geçen sene ÖTS'ye göre 168 milyar dolar olan ihracatımız, GTS'ye göre 177 milyar dolar olarak şekillendi. Böylece, özellikle serbest bölgelerden gerçekleştirdiğimiz ihracat dolayısıyla, yıllık ortalama 8-9 milyar dolarlık bir hacmi artık kayıt altına almış durumdayız. Türkiye'nin ihracat verilerine en kısa sürede mikro ihracatı da eklemek gayretindeyiz."



"TBMM'de her 6 vekilden biri kadın"



Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin düşüncelerini de paylaşan Gülle, Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır. Biz insanoğlu." sözüne atıfta bulunarak, 8 Mart'ın tüm dünya kadınları için daha güzel yarınlara vesile olması dileğinde bulundu.



Kadınların iş hayatına katkıları açısından önemli mesafe alındığını dile getiren Gülle, son 10 yılda çalışma çağındaki kadın nüfusu yüzde 17 artarken, işgücüne dahil olan kadın sayısının yüzde 60 arttığını söyledi.



Gülle, istihdam edilen kadın sayısının yüzde 56 artış kaydettiğine dikkati çekerek, kadınların işgücüne katılma oranının ise yüzde 24,5'ten yüzde 33,6'ya çıktığını bildirdi.



Avrupa'da kadın akademisyen oranı yüzde 20'lerde iken, Türkiye'de yüzde 50 seviyelerinde bulunduğunu vurgulayan Gülle, TBMM'de her 6 vekilden birinin kadın olduğunu, 2000'lerin başında bu oranın sadece yüzde 4 düzeyinde olduğunu anımsattı.



Gülle, eski siyasetçilerden Türkan Akyol'un Türkiye tarihinde ilk kadın bakan olarak görev yaptığını anımsatarak, "Ekonomi yönetimine baktığımızda ise, eski Başbakanımız Tansu Çiller'i görüyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın bu göreve gelmesi de bu çerçevede bu makama ikinci defa kadın eli değmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sahte İcra Müdürü Gerçek İcra Müdürünü Bile Dolandırdı

Bakan Pekcan: Türkiye Tarihinin En Yüksek Şubat Ayı İhracat Rakamına Ulaşıldı

Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi