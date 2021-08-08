Üye Girişi
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti - Son Dakika

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti

08.08.2021 11:16
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti, System.String[]

Haziran ayında yapılan seçimlerde Galatasaray Başkan adayı olan Tuncer Hunca, sahibi olduğu 200 milyon lira cirolu 65 yıllık Hunca Kozmetik dahil 3 şirket için konkordato talep etti. Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapmasıyla bilinen firmaya mahkeme önceki gün 3 aylık geçici mühlet verdi. Böylece şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Mali darboğaz içine düşen firmalara bir tür 'koruma' sağlayan ve bu süreçte şirketlerin toparlanmasına imkân tanıyan konkordatoya 65 yıllık Hunca Kozmetik AŞ ile grup şirketleri Hunca Ambalaj AŞ ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama AŞ de başvurdu. Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tuncer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istedi.

İKİ GÜNDE KARAR ÇIKTI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru 2 Ağustos günü yapıldı. Mahkeme yapılan başvuruyu 2 gün içinde karara bağladı. Mahkeme önceki gün üç şirkete ve sahiplerine yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Bu karar, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsıyor. 4 Kasım 2021'e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik 3 kişilik de komiser heyeti atandı. Hürriyet'in haberine göre Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
Tuncer Hunca.

BORÇLARIN BÜYÜK KISMI BANKALARA

Hunca Kozmetik'in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000'in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz."

KOZMETİKTE İLKLERE İMZA ATTI

Ünlü kozmetik markasının temeli 1957'de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca'nın 2017'de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapması ile biliniyor. Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy'de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu'nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti

Hunca Kozmetik, Galatasaray, konkordato, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 11:08 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede 11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar 10:59 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı 10:34 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı 23:55 Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
11:06 Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı
11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
11:02 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
10:54 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti
10:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı         
11:07
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 11:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement