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200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti - Son Dakika

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti

08.08.2021 11:34

Ünlü iş insanı Tuncer Hunca, sahibi olduğu 200 milyon lira cirolu 65 yıllık Hunca Kozmetik dahil 3 şirket için konkordato talep etti. Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapmasıyla bilinen firmaya mahkeme önceki gün 3 aylık geçici mühlet verdi. Böylece şirketler hacizlere karşı bir süreliğine korumaya alınmış oldu.

Mali darboğaz içine düşen firmalara bir tür 'koruma' sağlayan ve bu süreçte şirketlerin toparlanmasına imkân tanıyan konkordatoya 65 yıllık Hunca Kozmetik AŞ ile grup şirketleri Hunca Ambalaj AŞ ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama AŞ de başvurdu. Söz konusu şirketlerin yanı sıra Tuncer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istedi.

İKİ GÜNDE KARAR ÇIKTI

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuru 2 Ağustos günü yapıldı. Mahkeme yapılan başvuruyu 2 gün içinde karara bağladı. Mahkeme önceki gün üç şirkete ve sahiplerine yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Bu karar, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsıyor. 4 Kasım 2021'e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik 3 kişilik de komiser heyeti atandı. Hürriyet'in haberine göre Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
Tuncer Hunca.

BORÇLARIN BÜYÜK KISMI BANKALARA

Hunca Kozmetik'in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000'in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz."

KOZMETİKTE İLKLERE İMZA ATTI

Ünlü kozmetik markasının temeli 1957'de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca'nın 2017'de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye'de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapması ile biliniyor. Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy'de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu'nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti

Hunca Kozmetik, konkordato, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti - Son Dakika Ekonomi


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