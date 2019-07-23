200 milyon dolarlık uyuşturucuyla polis aracına çarptı
1 saat önce
Avustralya'da bir adam 200 milyon dolar değerinde metamfetamin taşıdığı minibüsüyle park halindeki polis aracına çarptı.
Avustralya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
'da bir adam 200 milyon dolar değerinde metamfetamin taşıdığı minibüsüyle park halindeki polis aracına çarptı. Avustralya'nın Sydney kentinde aracında kilolarca metamfetamin uyuşturucu madde bulunan Simon Tu, karakolun önünde park halindeki polis aracına çarpıp kaçtı. Polis
tarafından olaydan bir saat sonra bulunan minibüste, kolilerin içine saklanmış 200 milyon değerinde 273 kilogram metamfetamin tespit edildi. Minibüsteki uyuşturucuya el koyan polis, 28 yaşındaki Simon Tu'yu gözaltına aldı. Polis aracında büyük hasar meydana gelirken olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
(İHA)
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