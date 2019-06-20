Son Dakika Haberleri: 200 milyon euroluk yatırımla 3 milyon turist çekecek
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200 milyon euroluk yatırımla 3 milyon turist çekecek

50 dakika önce

Gürsoy Grup, Türkiye'nin ilk tema parkı olan İsfanbul'a 200 milyon euroluk yeni yatırım yaptı.

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Gürsoy Grup, Türkiye'nin ilk tema parkı olan İsfanbul'a 200 milyon euroluk yeni yatırım yaptı. Alışveriş, konaklama, yeme içme ve tüm turizm faaliyetlerinin bir araya geldiği "İsfanbul Resort" konseptiyle yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyona çıkaracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:03 
Türkiye, Ekonomi
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