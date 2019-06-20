200 milyon euroluk yatırımla 3 milyon turist çekecek
50 dakika önce
Gürsoy Grup, Türkiye'nin ilk tema parkı olan İsfanbul'a 200 milyon euroluk yeni yatırım yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:03
Gürsoy Grup, Türkiye
'nin ilk tema parkı olan İsfanbul'a 200 milyon euroluk yeni yatırım yaptı. Alışveriş, konaklama, yeme içme ve tüm turizm faaliyetlerinin bir araya geldiği "İsfanbul Resort" konseptiyle yabancı ziyaretçi sayısını 3 milyona çıkaracak.
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