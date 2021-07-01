Üye Girişi
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor

01.07.2021 00:58
200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor, System.String[]

Sivas Belediyesinin projelendirdiği 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Belediyesinin projelendirdiği 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında başlatılan projeler tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşımdan altyapıya, park ve bahçelerden spor tesislerine kadar birçok projeyi aynı anda hayata geçiyor. Sivas Valisi Salih Ayhan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi aldı. İlk olarak Şeyh Şamil Spor Kompleksini inceleyen Başkan Bilgin ve Vali Ayhan bölgeye değer katacak proje alanında işçilerle sohbet etti. Ardından 6 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 800 adet nitelikli ağaçlandırma çalışmasının yapıldığı Necmettin Erbakan Bulvarında yürüyüş yapan ikili, burada incelemelerde bulundu.

Proje 4 Eylül'de tamamlanıyor

Başkan Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan, saatte bin 700 aracın geçiş yaptığı İstiklal Caddesi ve Abdulvahabi gazi caddesinin kesiştiği noktada yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak konforlu ulaşım imkanı sağlayacak Tapu Kavşağı altgeçit projesini de yerinde inceledi. Projenin 4 Eylül tarihinde tamamlanacağını bildirildi. Başkan Bilgin ve Vali Ayhan daha sonra Yenişehir'de 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen içerisinde kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 misafirhane, teknik servisler, idari birimler ile 9 yatak odası bulunan ve açık alanında ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanının inşa edileceği yeni itfaiye binası inşaatını gezdiler. İkili daha sonra Kızılırmak Projesi kolektör hattı projesi, Amatör Spor Kulüpleri ve Amatör evi, Yumurtape Bölge Parkı ile Perakende Sebze Halini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Herkese hitap eden projeler"

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu projelerin her biri gerek şehrin ekonomisine gerek turizmine gerek sosyal hayatına gerekse de sportif hayatına gencine yaşlısına bu şehirde yaşayan herkese hitap eden projeler. Projelerimizin maddi değerlerine baktığımız zaman 200 milyonun üzerinde 8 ayrı projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan bu çalışmaları gezerken heyecan duyduğumu itiraf etmek istiyorum. Projeler tamamlandığında Sivas'ımıza ve şehrimize değer katacak önemli yatırımlar. Bu projelerde emeği olan başta Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projeleri hep birlikte el birliği güç birliğiyle hayata geçireceğiz" dedi.

"İç turizmine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Bugün gezmiş olduğumuz 7 proje ve devam eden projeler ki önümüzdeki uygun bir vakitte inşallah diğerlerini de gezme imkanı buluruz. Tamamen şehrimizin ihtiyaçlarına insana dokunan insan merkezli ve hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak şehircilik anlayışıyla zaten Sivas'ımızın oturmuş olduğu bir şehircilik kültürü var. Bunu da daha ileriye götürecek ve önümüzdeki süreçte hızlı trenle birlikte bu şehirde oluşabilecek nüfus yoğunluğuna ve iç turizmine de katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ben bu noktada belediye plan proje ekibimize, fen işleri ekibimize ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve desteğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü her projenin bir maliyeti var. Bazı noktalarda esnafımızla, okullarımızla, kurumlarımızla ortak çalışıyoruz. Bu noktada hemşerilerimizin göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım 00:38 Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı 00:24 Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli gizli Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara takıldı Doğalgaza yüzde 12 zam geldi 00:04 Doğalgaza yüzde 12 zam geldi
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 23:40 Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı 22:38 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabında bazı belgeler yayınlandı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrana kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı 22:22 Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrana kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor 21:55 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez konuştu: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz 18:14 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi         
00:55
Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi         
00:25
Turistlerden skandal hareket! Türk lirasıyla burunlarını sildiler Turistlerden skandal hareket! Türk lirasıyla burunlarını sildiler         
00:11
Rafael Benitez, Everton'la anlaşma sağladı ve 129 yıl sonra bir ilki gerçekleşti Rafael Benitez, Everton'la anlaşma sağladı ve 129 yıl sonra bir ilki gerçekleşti         
00:00
Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor Son anket sonuçları paylaşıldı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi sürüyor         
22:49
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor         
22:36
Uzun süredir firari olan Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım         
22:07
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vuran saldırgan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
17:18
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 01:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 200 milyon maliyetli 8 ayrı proje hayata geçiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement