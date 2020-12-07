200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor - Son Dakika

200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor

07.12.2020 11:39
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nden toplanan kamışlar İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nden toplanan kamışlar İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilmeye devam ediyor. 200 nüfuslu Ortakarabağ köyü sakinleri tarafından toplanan ve ihracatçı firmalar tarafından yurt dışına gönderilen kamışlar sayesinde ülke ekonomisine yaklaşık 5 aylık kamış sezonunda 1 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.

Bolvadin ilçesinde yıllardan bu yana süren kamış hasadı ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Ortakarabağ köyü ile birlikte civar köylerinde adeta ekmek kapısı olan kamış sayesinde bir çok aile geçimini bu işle sağlıyor. Bölgede yaşayan köylüler şubat aylarında başlayan kamış hasadı döneminde kayıklar ile gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkeye ihraç edilen kamış sayesinde Ortakarabağ köyü başta olmak üzere bölgedeki nüfusu 200-350 arasında değişen 10'a yakın köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon dolar katkı sağlanıyor. İhracatçı firmalar yaklaşık 5 ay süren sezonda daha fazla kamış toplanarak ihracat rakamlarını arttırmak içinse yoğun uğraş veriyor.

"Bölgemize haftalık yaklaşık 500 bin TL gelir sağlıyoruz"

Bölgedeki kamış ihracatı yapan firmalardan birinin yetkilisi olan Habip Yavuz, ihracat ile birlikte bölgedeki köylere kamış sezonunda haftalık 500 bin TL gibi bir gelir sağlandığını ifade etti. Eber Gölü'nden toplanan kamışların kalitesinin çok iyi olduğunu ve bu yüzden ihraç edildiğini kaydeden Yavuz, "Biz kamışları vatandaşlardan topluyor ve belli ölçülerde temizleme, kesim yaptırıyoruz. Daha sonra İngiltere, Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediyoruz. yurt içinde de turizm bölgelerinde kamelya ve iç dekorasyonlarda kullanılmak üzere satılıyor. Yurt dışında ağırlıklı olarak çatı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor. Yaptığımız işle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bizler gibi 10'a yakın firma var ve biz sezonunda köyümüze, bölgemize haftalık yaklaşık 500 bin TL gelir sağlıyoruz. Bu 5-aylık bir süreçte oluyor yani işin sezonu. Yapılan ihracat ise sezonunda 1 milyon doları bulur. Bizim köyümüz 200 haneli bir köy ile birlikte yaklaşık 10 köy bu işten ekmek yiyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor
200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor

İngiltere, Hollanda, Bolvadin, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 200 nüfuslu köy 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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