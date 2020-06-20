200 odalı oteli kapatıp klip çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Gelen Vurdu, Giden Vurdu" şarkısına klip çeken Safiye Soyman, korona virüs (Covid-19) nedeniyle klip çekeceği oteli komple kapattı.



Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de "Gelen Vurdu, Giden Vurdu" isimli şarkısına klip çeken Safiye Soyman, korona virüs kapmamak için tek kişilik klip çekti. Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, oteli 1 haftalığına kapattı. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı ve Azka Müzik'in sahibi Bülent Kaya tarafından çıkarılacak olan albüm için ilk klip çekimi bugün yapıldı. "Nerde kalmıştık" albümünün 6 şarkısına da klip çekecek olan Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk'le beraber tatil yapmayı da ihmal etmedi. Oldukça neşeli geçen klip çekimleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Safiye Soyman, Faik Öztürk ve müzik yapımcısı Bülent Kaya, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiklerini belirttiler.



Safiye Soyman, klip çekimi için 200 odalık oteli kapattıklarını ifade ederek, "30 yıl önce içimde ukde kalan şarkım 'Gelen Vurdu, Giden Vurdu' şarkıma klip çekiyorum. O şarkı beni Safiye Soyman yapmıştı. O şarkının hakkını yemeyelim dedik. Şarkıyı yeni nesil, ikinci kuşağa tanıtalım dedi Azka Müzik'in sahibi Bülent Kaya, biz de yeniden söyleyip albüme koyup klip çekimi yaptık. Şimdi bir de reklamda söylediğimiz 'Şımart Beni Aşkım' şarkısı ve klibi gelecek. Oteli kapattı müzik yapımcımız Bülent Kaya" dedi.



Faik Öztürk ise korona virüsten dolayı otelin kendilerine tahsis edildiğini dile getirerek, "Çekimlerde güvenilir olsun diye oteli kapama olayı oldu. Hijyenik bir ortamda klip çekimini gerçekleştirdik. 1 hafta otel kapalı kalacak, çünkü 6 klip çekeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı kurallara uyarak, İçişleri Bakanlığımızın verdiği kurallara uymak kaydıyla klip çektik. Önce maske, mesafe, hijyen. Bu üç kural olması gerekiyor. Herkes buna uyacak, bu durumlardan daha kurtulmadık. Biz 2 ay evden çıkmadık. Bu pandemi sürecini çok güzel yönetti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımızı tebrik ediyorum" dedi.



Müzik yapımcısı Bülent Kaya ise, "Klip çekiminde bir sıkıntı ve sağlık sorunu yaşanmasın diye oteli kapatma kararı aldık. 6 klip çekeceğiz bu sürede, 1 hafta oteli kapalı tutalım kararı aldık. Safiye Hanım da rahat ve güvenilir bir ortamda klip çeksin diye kapattık oteli. Klipten sonra otelimizi tekrar açacağız. Bir umudumuz var otel doluluğu ile ilgili, Temmuz ayında otelde rezervasyon gözüküyor" dedi. - MUĞLA