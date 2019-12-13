200 parçalık müzik enstrümanları koleksiyonu oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 200 parçalık müzik enstrümanları koleksiyonu oluşturdu - Son Dakika

200 parçalık müzik enstrümanları koleksiyonu oluşturdu

6 saat önce

BURDUR'da müzisyen Mehmet Bedel (55), evinin alt katındaki bir odayı müzik enstrümanları koleksiyonuyla doldurdu.

200 parçalık müzik enstrümanları koleksiyonu oluşturdu, System.String[]

BURDUR'da müzisyen Mehmet Bedel (55), evinin alt katındaki bir odayı müzik enstrümanları koleksiyonuyla doldurdu. Eserler arasında 100- 150 yıllık enstrümanlar olduğunu da söyleyen Mehmet Bedel, "Gelecek kuşaklara kültürel miras bırakmak istiyorum. Bunlar kaybolup gitmesin" dedi.

Burdurlu sipsi sanatçısı Mehmet Bedel, yaklaşık 35 yıldır her türlü müzik aletini toplayarak, müzik aletleri koleksiyonu oluşturdu. Mehmet Bedel, bağlama, 3 telli cura, 4 telli cura, kaybolmaya yüz tutmuş kartal kanadı kemik kaval, keman, cümbüş, sipsi, zurna, kabak kemane, kabak kemaneden önce çalınan Yörük kemanesi de denilen ıklığ ve rebap gibi yaklaşık 200 enstrümanın bulunduğu koleksiyonunu, evinin alt katındaki bir odada topladı.

'BİRÇOK ENSTRÜMAN VAR'

Mehmet Bedel, "Burada tarihi eser niteliğinde birçok enstrüman var. 100 yıllık bağlama da var, 150 yıllık sedef kakmalı rebap da var. Elimden geldiğince toplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda buradaki küçük atölyemde kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanlarını yapmaya çalışıyorum. İleride belki müzik müzesi kurulursa orada sergilenebilir" dedi.

'BUNLAR KAYBOLUP GİTMESİN'

Koleksiyonunda her türlü müzik aleti olduğunu, aynı zamanda Yörüklerin kullandığı malzemeleri de topladığını anlatan Mehmet Bedel, "Kendim de Yörük çocuğuyum. Bu şekilde en azından Yörük kültürüne hizmet etmeye çalışıyorum. Burada Yörüklerin kullandığı eşyalar, kolan, heybe, elbise, çorap, çarıkları da topluyorum. Burası bir Yörük odası gibi hem müzik aletlerini hem Yörüklerin sosyal hayatta kullandığı eserleri burada biriktiriyorum. Yörük yaşantısını çok seviyorum. İleride gelecek kuşaklara kültürel bir miras bırakmak istiyorum. Bunlar kaybolup gitmesin. Kıymetini bilmiyoruz. Kurulacak bir etnografya müzesinde bu eserler gelecek kuşaklara aktarılırsa çok güzel olur" diye konuştu.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
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