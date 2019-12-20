200 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 200 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

200 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan 200 kişinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Kars'ta İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan 200 kişinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Harakani Devlet Hastanesinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği Kars- Erzurum kara yolunda sis nedeniyle meydana gelen kazada 5'i ağır 50 kişinin yaralandığı ihbarını alan 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri, bölgeye ivedilikle ekipleri sevk etti.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır olan 5 kişiyi Harakani Devlet Hastanesine, 25 kişiyi de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.

Diğer 20 yaralının ise Harakani Devlet Hastanesi bahçesine kurulan Sahra Çadırı'na ulaştırılması sağlandı.

Tatbikatta, güvenlik görevlilerinin taşkınlık yapan yaralı yakınlarına müdahale etmesi ve hastanede yaşanan hareketlilik gerçeği aratmadı.

Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, gazetecilere, tatbikatın başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, görev alan personele teşekkür etti.

200 personelle trafik kazası tatbikatı yapıldı

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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