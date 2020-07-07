200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek - Son Dakika

200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun hazırlıkları tamamlandı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun hazırlıkları tamamlandı. Cuma günü başlayacak olan turnuva kapsamında 200 profesyonel bisikletli Arnavutköy'den yola çıkaran Niğde'ye ulaşacaklar.

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Arnavutköy Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için üç yıldır düzenlediği Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu anma etkinliğini, bu yıl da gerçekleştiriyor. Tur kapsamında 200 profesyonel bisikletçi, Niğde'nin Bor ilçesine kadar pedal çevirecek. Düzenlenecek bisiklet turu ile sporcular, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan yola çıkarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan anıta geçecek. Niğde'ye ulaşmak için geçtiği illerde mola verip o ilin ileri gelenleri ve mülki idare amirleriyle görüşecek olan sporcular daha sonra o ilden alınan toprağı da alarak, yollarına devam edecekler.


Geçtiğimiz yıl 800 kilometre yol giden sporcular, bu sene 990 kilometre bisiklet sürerek, Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki kabrine ulaşacaklar. 10 Temmuz'da yola çıkacak sporcular, ilk gün 195 kilometre yol kat ederek, Bursa'ya varacaklar. Ardından sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan aldıkları toprakları 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in ailesine teslim edecek. - İSTANBUL

Arnavutköy Belediyesi, Ömer Halisdemir, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 profesyonel bisikletli şehit Ömer Halisdemir için padel çevirecek - Son Dakika
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