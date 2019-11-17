Son Dakika Haberleri: 200 S Plaka ihale yoluyla satılacak
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200 S Plaka ihale yoluyla satılacak

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafına verdiği seçim sözünü tutuyor.

200 S Plaka ihale yoluyla satılacak, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafına verdiği seçim sözünü tutuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplamda 200 S plakayı satışa çıkarıyor. Satış açık ihale usulüyle, Büyükşehir Belediye Encümen Salonu'nda 4-5 Aralık günleri arasında gün boyu gerçekleşecek.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim öncesinde şehirdeki 15 şoförler odasıyla yaptığı toplantıda "Kesinlikle S plakalılar kiraya çıkmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ortak fiyat üzerinden anlaşılıp, satış ihalesine çıkılacak." müjdesini vermişti. Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatı ile konu üzerinde çalışmalar yapan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir genelinde faaliyet gösteren öğrenci-işçi servislerindeki yoğunluğun giderilmesi amacıyla şoför odalarının talebi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından; Savaştepe, Bigadiç, Ayvalık, Balya, Susurluk, Burhaniye, Havran, Edremit, Dursunbey, Bandırma, Gönen ve Sındırgı'da çalışacak toplam 200 S plakayı satışa çıkarıyor.


Son başvuru 3 Aralık


Satış, Büyükşehir Belediye Encümeni'nde 4-5 Aralık günlerinde gün boyu gerçekleşecek. İlçeler için servis plakası alacakların ihale dosyalarını temin edebilmeleri için 3 Aralık'a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya başvurmaları gerekiyor. - BALIKESİR

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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