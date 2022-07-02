200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri haksız kazancın önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının önlenmesi adına yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

TAMI TAMINA 200 ŞİŞE

Ekipler, kaçak içki bulunduğu değerlendirilen 4 aracı şehir merkezinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçlarda koli içerisinde piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan toplam 200 şişe farklı markalarda kaçak içki ele geçirildi.

ARKA CAMDAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Arama yapılan araçların birinin arka camındaki "Düzelicez İnşallah be" yazısı dikkat çekti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.