Son Dakika Haberleri: 200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı
Son Dakika Yerel 200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı - Son Dakika

200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı

6 saat önce

- 200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştıTEKİRDAĞ - Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası', 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

- 200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı

TEKİRDAĞ - Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası', 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu yıl Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen turnuva, Kapaklı Belediyesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF Tekirdağ İl Temsilciliği işbirliğinde Kapaklı Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden sporcunun yarıştığı turnuvaya 200 sporcu katılım sağladı. Turnuvanın açılış törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, siyasi parti temsilcileri, Kapaklı Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Turnuvada katılımcılar; açık kategori, 12 yaş altı ve 8 yaş altı kategorileri olmak üzere toplam 3 sınıfta yarıştı. Keyifli geçen turnuvanın ilk gününde Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin de bir dostluk müsabakası gerçekleştirdi. Turnuvanın 17 Kasım Pazar günü sona ereceği öğrenildi.

200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı

Tekirdağ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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