200 sporcu hentbol şenliğinde buluştu

Hendek'te 9 spor kulübü ve 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen hentbol şenliğinin açılışında Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'nun da oynadığı veteranlar müsabakası nefesleri kesti.



1954 Hendekspor Kulübü tarafından Hendek Yeni Kapalı Spor Salonunda, minik ve mini-mini hentbol şenliği düzenlendi. Şenliğe Hendek ve il geneli başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Bolu ve Zonguldak illerinden sporcular katıldı. 1954 Hendekspor Kulübü Başkanı Koray Oral ve yönetimi ile Antrenörler Bertan Kılıç ve Murat Yiğit tarafından organize edilen etkinlik sabah kahvaltı programı ile başladı. Şenliğe destek veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kulüp yönetimlerini, sporcuları ve antrenörleri Bayraktepe Tesislerinde kahvaltıda ağırladı.



Yapılan kahvaltının ardından 200 sporcunun katıldığı hentbol şenliği saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Spor salonundaki şenliğe Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte Kaymakam Acır ve Başkan Babaoğlu birer selamla konuşması yaparak sporcuları ve ailelerini kutladı. Acır ve Babaoğlu 1954 Hendekspor Kulübü'ne düzenlenen etkinlik nedeniyle teşekkür etti



Konuşmaların ardından Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nda yer aldığı Hendek Veteranlar ile Sakarya Veteranlar arasında açılış müsabakası yapıldı. Müsabaka hayli heyecanlı ve çekişmeli anların yaşanmasına neden oldu. Veteranların mücadelesinin ardından miniklerin müsabakalarının startı verildi. Hentbol müsabakaları şölene dönüşürken, miniklerin performansı takdir topladı - SAKARYA