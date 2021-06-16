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200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun - Son Dakika

200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun

16.06.2021 09:14

Bursa'da bir şahıs bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp sonrasında dubayla genişleterek içeri girdi. Hırsızın kasalarda bulunan 200 TL tuzak parasını çalmasıyla birlikte alarm sistemi devreye girdi, şüpheli ise para ile kayıplara karıştı.

Saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesinde edinilen bilgiye göre, bir kişi bankanın önüne geldi.

TUZAK PARAYI ALDI

Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı. Cama birkaç kere vurduktan sonra camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı. Tuzak paralarını almasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

200 LİRA İLE KAÇTI

Ekiplerin yaptığı araştırmasında kasalarda bulunan toplam 200 TL olduğu düşünülen tuzak paralarını çaldığı öğrenildi. Zanlı ise 200 TL ile birlikte kayıplara karıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun

Türk Lirası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 200 TL tuzak parasını çalıp, kayıplara karıştı! Bursa'da şaka gibi soygun - Son Dakika


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