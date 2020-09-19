200 vatandaşa dokunan aşevinde genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, genişletme çalışmalarının devam ettiği Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. İhtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlara sıcak yemek servisi sunan Nihal-İsmail Akçura Aşevi, 91 hane ve 200 vatandaşa hizmet veriyor. Devam eden genişletme çalışmaları hakkında bilgiler alan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, personele işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, "Aşevimiz tarafından her gün düzenli olarak 91 hanede yaşayan 200 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hazırlanan bu yemeklerin servisi yine ekiplerimiz tarafından tek tek evlere yapılarak teslim ediliyor. Sürekli olarak bölgemizde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda periyodik kontrollerimizi de sürdürüyoruz. Devam eden genişletme çalışmaları sona erdiğinde, aşevimiz daha yüksek kapasite ve kalite ile hizmet verecek. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya, paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı da Başkan Ataç'a eşlik etti.

Öte yandan Nihal-İsmail Akçura Aşevi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattına ulaşabilecek. - ESKİŞEHİR