Son Dakika Haberleri: 200 yıl sonra bir ilk
Son Dakika Politika 200 yıl sonra bir ilk

200 yıl sonra bir ilk

1 saat önce

ABD'nin eyaleti Alabama'nın başkenti Montgomery'de belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bir ilki gerçekleştiren siyahi Steven Reed, Montgomery'de belediye başkanı seçildi.

200 yıl sonra bir ilk, System.String[]

ABD'nin eyaleti Alabama'nın başkenti Montgomery'de belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak bir ilki gerçekleştiren siyahi Steven Reed, Montgomery'de belediye başkanı seçildi.


Alabama'nın başkenti Montgomery'de belediye başkanlığı seçimlerini bir siyahi kazandı. Henüz resmi olmayan ve yüzde 90 oy sayımı sonuçlarına göre kazandığı açıklanan siyahi belediye başkanı Steven Reed, ülkenin kuruluş tarihi 1819'dan bu yana seçilen ilk siyahi başkan olarak göreve başlayacak. Rakibi televizyon istasyonu sahibi David Woods'u 16 binden fazla oy alarak mağlup eden Steven Reed "Bu gece son değil, bu gece başlangıç" dedi.


Reed konuşmasında birlik mesajı vererek, "Bizi birbirimizden ayıran şeylere karşı birbirimize bağlayan her şeyi geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı. - ALABAMA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı
ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Erdoğan'dan "Yanındayız" diyen Özdil ve Dündar'a yanıt: Çok mutlu olurum Demet Akalın'dan Bergüzar Korel'e destek: Şiddetin en fenasını yaşıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 200 yıl sonra bir ilk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]