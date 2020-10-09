200 yıl teknikle 62 yıldır ahşap sandalye üretiyorlar - Son Dakika

200 yıl teknikle 62 yıldır ahşap sandalye üretiyorlar

50 yıl kullanılabilen tonet sandalyeler tarihi dizilerin vazgeçilmezi oluyor

Tonet sandalye ustası Yusuf Ayvaz: "Şunda tonet sandalye yapacak usta kalmadı"

BOLU - Bolu'da ilk kullanılma teknikği 18'inci yüzyıla dayanan tonet sandalyeler 62 yıldır aralıksız olarak üretiliyor. Dayanıklılığı ile dikkat çeken sandalyeler tarihi dizilerin aranan objeleri arasında yer alıyor.

Bolu'da, Yukarısoku mahallesinde bulunan bir marangozhanede, geçmişi 18'inci yüzyıla dayanan ve ilk olarak Avusturyalı marangoz Michael Thonet'in geliştirdiği teknikle yapılan tonet sandalyeler 62 yıldır aralıksız olarak üretiliyor. Kayın ağacından yapılan ve son halini alana kadar bir çok aşamadan geçen tonet sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılabiliyor. Türkiye'de son temsilcilerden olan ve 27 yıldır tonet sandalye ustalığı yapan Yusuf Ayvaz'ın üretti sandalyeler tarihi dizilerin de vazgeçilmez objeleri olarak kullanılıyor.

"50 yıl dayanabilir"

Tonet sandalye yapımının çok zahmetli bir iş olduğunu ve yetiştirecek elaman bulamadıklarını belirterek, "Burası 1958 yılında kuruldu. O günden beri aktif çalışıyor. Ben 27 yıllık ustasıyım. Şuanda bunu yapacak usta kalmadı. Yetiştirecek eleman da bulamıyoruz. Ben de ne zamana kadar yaparım bilmiyorum ama elimizden geldiği kadar yapacağız. Kereste halindeki ağacı alıyoruz. Genelde kayın ağacı kullanıyoruz. Başka ağaç kullanmıyoruz. Ben ebatlara göre kesiyorum. Tornada yuvarladıktan sonra büküyorum ve ardından işleme geçiyorum. Çok zahmetli bir iş. Dayanıklılığına 50 sene garanti veririm. Düzgün kullanıldıktan sonra, yağmur görmeyecek, rutubet görmeyecek. Sıkıntı olmaz" dedi.

Ayvaz, sandalyelerin tarihi dizilerde kullanıldığına dikkat çekerek "Biz genelde İstanbul'a gönderiyoruz. Oradan dağıtımı oluyor. Diziler için de alanlar oldu. Bu sandalyeler dizilerde kullanıldı. Modeline göre 100 liradan bin liraya kadar fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.