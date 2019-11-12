Son Dakika Haberleri: 200 yıldır akan çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor
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200 yıldır akan çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor

8 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaklaşık iki asır önce yapıldığı ifade edilen çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor.

200 yıldır akan çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaklaşık iki asır önce yapıldığı ifade edilen çeşme halen köylüler tarafından kullanılıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde Ermeniler tarafından da kullanıldığı belirtilen ve yaklaşık 200 yıl önce yapıldığı söylenen çeşme, halen köylüler tarafından kullanılıyor. Ayvazhacı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Feramuz Serçe, çeşmenin Ermeniler tarafından da kullanıldığını ifade ederek, "Bu çeşme 200 yıl önce yapılmış. Köylüler tarafından kullanılan çeşmenin üst tarafında bir kitabe vardı ama şu anda hem boyanmasından dolayı hem de tahrip edilmesinden dolayı okunamıyor" dedi.


Dağlarda eriyen kar sularının kaynak olarak kullanıldığını anlatan Feramuz Serçe, "Köylülerin yanında civar köylerden gelenler de buradan su alıp götürüyor. Çok lezzetli olan bu su kaynağı, hemen yanı başımızda bulunan gölü de besliyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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