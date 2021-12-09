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200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU - Son Dakika

200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU

09.12.2021 11:09

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Akçahatipler köyünde yaşayan Kızıltoprak ailesi, çivisiz mimarisiyle dikkat çeken 200 yıllık ahşap caminin 3 nesildir gönüllü olarak bakım ve temizliğini yapıyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Akçahatipler köyünde yaşayan Kızıltoprak ailesi, çivisiz mimarisiyle dikkat çeken 200 yıllık ahşap caminin 3 nesildir gönüllü olarak bakım ve temizliğini yapıyor. Dedesi ve babasından sonra görevi devralan İsmail Kızıltoprak (53), ailelerinde gelenek halini alan gönüllülüğün kendisinden sonra da çocukları tarafından devam ettirileceğini söyledi. İmam Ramazan Uslucuk (28) ise gelecek nesillere önemli mirası en güzel şekilde bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Çaycuma'ya bağlı Akaçhatipler köyünde, resmi kayıtlara göre yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak köy halkı tarafından 200 yıllık olarak değerlendirilen 2 katlı ahşap Merkez Camii, 1959 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kayıt altına alındı. Çivi kullanılmadan tamamen ahşap malzemelerden yapılan cami, cemaatin daha rahat namaz kılması için kıble yönünde yüzde 10 eğimli olmasıyla da dikkat çekiyor. Cami, rahat namaz kılınması ve ahşap mimarisiyle çevre köylerden de ilgi görüyor. Ahşap caminin simge haline gelmesiyle Akçahatipler köyü, 'camili köy' olarak da adlandırılmaya başlandı.

Kızıltoprak ailesi de caminin 3 nesildir temizlik, bakım ve tamirat işlerini gönüllü olarak yapıyor. Dedesi ve babasından sonra caminin gönüllü müezzinliğinin yanı sıra koruyuculuğunu üstlenen İsmail Kızıltoprak, imam Ramazan Uslucuk ile her sabah namaz öncesi camiye gelerek ibadet öncesi son hazırlıkları yapıyor.

'BENDEN SONRA ÇOCUKLARIM DEVRALACAK'

Caminin tüm işlerini gönüllü olarak yapan İsmail Kızıltoprak, ahşap camiyi gelecek nesillere aktarmak için kendisinden sonra çocuklarının devralacağını söyledi. Çok özel bir caminin köylerinde bulunduğunu kaydeden Kızıltoprak, Rahmetli dedem camiyle ilgilenmeye başladı. Ondan sonra babam ilgilendi. Onlar rahmetli olduktan sonra ben başladım. Dedemizin, babamızın görevlerini yapmaya ben devam ettim. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben burada camimiz için tamirat onarım işlerini yapıyorum. Temizliğini yapıyoruz. Çok özel bir tarihi camimiz var. Buradan kopamıyor insan. Zaten kendisi içine çekiyor. Ben Allah rızası için elimden geleni yapıyorum, yapacağım. Ailemizde gelenek oldu artık. Benden sonra da inşallah çocuklarımız devam ettirir, diye düşünüyorum dedi.

'HER NOKTADA İMZASI VAR'

Cami imamı Razaman Uslucuk, camilerinin tarihi yaşattığını belirterek, Caminin içi yaklaşık 10 yıl önce son olarak restore edildi. Tamamen manevi olarak insana huzur veren bir camimiz var. Çivisiz ve ahşap mimarisiyle öne çıkan bir camimiz. Babadan oğla, derler ya. İsmail ağabeyimiz onu yapıyor aslında. Caminin bir ihtiyacı oldu mu köylümüz hep beraber yardım ediyor ama İsmail ağabeyimiz çok daha yakın ilgi gösteriyor. Allah razı olsun ondan. Camimize çok yardımcı oluyor. Her noktada kağıdın altında imzası var diye konuştu.

200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU
200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı, Çaycuma, Namaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 200 YILLIK AHŞAP CAMİNİN 3'ÜNCÜ NESİL GÖNÜLLÜ KORUYUCUSU - Son Dakika


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