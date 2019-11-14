Son Dakika Haberleri: 200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı
Son Dakika Güncel 200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı - Son Dakika

200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesindeki asırlık çınar ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle çevreye zarar vermemesi için budandı.

200 yıllık çınar çürümeye başlayınca budandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesindeki asırlık çınar ağacı, gövdesindeki çürüme nedeniyle çevreye zarar vermemesi için budandı.

Karacaoğlan Çınaraltı Parkında bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce dikildiği tahmin edilen çınarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede çürümeler tespit edildi yapıldı.

Birinci derece sit alanı sayılan ağacın tescili, budama öncesinde kaldırıldı.

Karacaoğlan, Mersin, Çınar, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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