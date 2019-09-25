Son Dakika Haberleri: 200 yıllık halıyı gün yüzüne çıkardı, müşteriler sıraya girdi
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200 yıllık halıyı gün yüzüne çıkardı, müşteriler sıraya girdi

1 saat önce

Siirt'te battaniye ustası olan Edip Çevik, Osmanlıdan kalma halıyı gün yüzüne çıkardı.

200 yıllık halıyı gün yüzüne çıkardı, müşteriler sıraya girdi, System.String[]

Siirt'te battaniye ustası olan Edip Çevik, Osmanlıdan kalma halıyı gün yüzüne çıkardı. 200 yıllık olduğu tahmin edilen halıyı almak isteyenler sıraya girerken, Çevik gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.


Siirt kent merkezinde baba mesleğini icra eden Edip Çevik, büyük dedesin kalma halıya gözü gibi bakıyor. 200 yıllık olduğu belirtilen dede yadigarı halıyı almak isteyen müşteriler battaniye ustasının kapısını aşındırırken, Çevik 'paha biçilemez' dediği halıyı almak isteyenleri geri çeviriyor.


Asırlık halıları aile yadigarı olarak sakladıklarını belirten battaniye ustası Çevik, nesilden nesile aktarılan halıyı görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin olduğunu söyledi. 40 yıllık battaniye ustası Edip Çevik, "Bu Osmanlı halımız el dokuması olup kök boyasıdır. Şimdi bu halıyı dokuyabilecek insanların nesli tükendi. Bu halı dedelerimizden bize kalma bir halıdır. Bu halıyı bizden almak isteyen çok antikacı var. Biz buna gözümüz gibi bakıyoruz. Satmaya kıyamıyoruz. Halımız çok değerli ve güzel bir halı. Mavi, lacivert, sarısı halen aynı özelliği ilk günde yapılmış olduğu gibi aynı canlılığını koruyor" dedi. - SİİRT

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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