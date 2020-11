200 yıllık tarih alevlere teslim oldu - Son Dakika

Denizli'de yaklaşık 200 yıllık tarihi evde yangın çıktı. Tarihi evin yandığı o anları görüntüleyen muhabir panik anlarını an be an kaydetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tarihi ev yangını söndürülürken ev küle döndü. Mahalle bulunan vatandaşlar ise metruk bir ev olduğunu ve içerisinde kimse olmadığı için büyük bir tehlike atlatıldığını söylediler.

Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin'e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde akşam saatlerinde elektrikten çıktığı iddia edilen bir yangın çıktı. Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu öğrenildi. Tarihi evin yanmaya başladığı sırada mahallede bulunan vatandaşlar evinden panik ve korku ile kaçtı. Tarihi evde yangın çıkması neticesinde vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın anını an be an görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri itfaiye ekiplerinin müdahalesini ve panik anlarını kaydetti. Yangın söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

"Tarihi bir binanın yok olmasını izledik"

Mahallede bulunan vatandaşlar, "Mahallemize komşu bir binaydı bu tarihi 200 yıllık bir bina yangını ilk gördüğüm anda itfaiyeye haber verdik. İtfaiyeciler en kısa zamanda geldiler ama tarihi bir binanın yok olmasını izledik hep beraber, mahallemiz adına kötü oldu" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ