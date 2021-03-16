200 yıllık tespihi tescilletti - Son Dakika

200 yıllık tespihi tescilletti

16.03.2021 11:06
200 yıllık tespihi tescilletti, System.String[]

Kütahya bir esnaf, 200 yıllık tespihi 'Kültür mirası' olarak tescilletti.

Kütahya bir esnaf, 200 yıllık tespihi 'Kültür mirası' olarak tescilletti.

Ulu Cami bölgesi esnaflarından Fatih Bilgi, hobi olarak başladığı sonrasında koleksiyoner olarak devam ettirdiği antika tespihlerinin arasında bulunan 'Ejderha püsküllü' 19. yüzyıla ait Mevlanakapılı Mahmud Usta yapımı Osmanlı oyma işlemeli 'Kuka tespihi', Kütahya Müzesi Müdürlüğü'ne 'Kültür mirası' olarak tescillettiğini dile getirdi.

Bilgi, "Osmanlı dönemi tespih yapımında bir çok usta ismiyle nam yapmış ve eserleri müzayedelerde milyon dolarlık fiyatlara satılmıştır. Mevlanakapılı Mahmud Usta da bu ustaların en önemlisidir. Kütahya tespih sanatından adını Türkiye'de söz ettirmiş ve bir çok koleksiyonerin buralara gelmesine vesile olmuştur. Kültür mirası olarak adlandırılan bu yıllara ait farklı tarz tespihler ve daha eski yıllara ait eserler nadir olarak bulunmaktadır. Bu eserlerden en önemlisi ve eşi benzeri olmayan bu tespihin dünyada örneği olmayan yüksek sanat eser değeri taşıyan tek ürün olması, Kütahya tarihi açısından da önemlidir. Tespihin püskülünde bulunan nokta damlalı telkari gümüş kamçıdaki Ejderha sembolü bir çok medeniyette ve özellikle Türk ve İslam tasavvufun da nefsi terbiye etmeyi temsil etmektedir. Tespih deyip geçmeyelim. Tespih, bizim kültürümüz ve tarihimizdir, sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bilgili, tarihi tespihin manevi değerinin daha önemli olduğunu belirterek, satmayı düşünmediğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

200 yıllık tespihi tescilletti
200 yıllık tespihi tescilletti
200 yıllık tespihi tescilletti
200 yıllık tespihi tescilletti
200 yıllık tespihi tescilletti
200 yıllık tespihi tescilletti

Kütahya, Osmanlı, Fatih, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 200 yıllık tespihi tescilletti - Son Dakika


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