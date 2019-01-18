2000 Doğumlu Ozan Kabak, Alpay'ın 2000 Yılındaki Rekorunu Geçti
22 dakika önce
Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan 2000 doğumlu Ozan Kabak, aynı yıl Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan Alpay Özalan'ı geçerek Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu oldu.
Galatasaray
'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart
'a 11 milyon Euro'ya transfer olan 2000 doğumlu Ozan Kabak
, aynı yıl Aston Villa
'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan Alpay Özalan
'ı geçerek Türkiye
'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu oldu.
Galatasaray'dan Alman ekibi VfB Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 11 milyon Euro bonservis bedeliyle tarihe geçti. Bu sezon başında A Takım'da yer alan ve gösterdiği performansla Avrupa
kulüplerinin de dikkatini çeken Ozan, Stuttgart'a transferiyle Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı Türk defans futbolcusu unvanını da elde etti.
25 Mart 2000 doğumlu futbolcu, 2000 yılının temmuz ayında Fenerbahçe
'den Premier Lig ekibi Aston Villa'ya 9 milyon Euro'ya transfer olan defans oyuncusu Alpay Özalan'ın rekorunu da kırmış oldu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:18 Kaynak: İHA
Ozan Kabak'tan Galatasaray'a Duygusal Veda
Galatasaray, Mariano'nun Transferi İçin 5 Milyon Euro İsteyince Görüşmeler Tıkandı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu Esprisiyle Herkesi Kahkahaya Boğdu: Loris Karius Bana da Yürüdü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hayatını Kaybeden Taraftar İçin Yapılan Parkın Açılışına Katılacak