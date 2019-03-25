Son Dakika Haberleri: 2000 Kemerli Akvaryumu Gezdi

2000 Kemerli Akvaryumu Gezdi

1 saat önce

Kemer Belediyesi'nin 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlediği Antalya Akvaryum gezilerine katılan 2000 Kemerli; hem eğlendi, hem de su altı dünyasını keşfetme fırsatı buldu.

2000 Kemerli Akvaryumu Gezdi, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, yoğun ilgi gören gezilerin önümüzdeki aylarda da tekrarlanacağını duyurdu.

Kemer Belediyesi tarafından 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenen ücretsiz Antalya Akvaryum gezileri yoğun ilgi gördü. Gezilere geçtiğimiz hafta sonu 800 kişi katılırken, bir haftada toplam 2000 Kemerli Antalya Akvaryum'da misafir edildi.

Kemer Belediyesi tarafından ilçenin tüm mahallerinden kalkan servis araçlarıyla Antalya'ya getirilen Kemerliler,dünyanın en büyük tünel uzunluğuna sahip akvaryumu olan Antalya Akvaryum'da eğlenirken su altı dünyasını keşfetme fırsatı da buldular

Gezilere katılan tüm konuklara teşekkür eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Yoğun seçim programımız nedeniyle etkinliğimizi 1 hafta ile sınırlı tutmak zorunda kaldık. Kısıtlı süreye rağmen 2000 hemşerimiz gezilerimize iştirak etti. Katılamayan hemşehrilerimiz için de önümüzdeki aylarda bu etkinliğimizi tekrar edeceğiz" dedi.

Gezide çok eğlendiklerini belirten Kemerliler ise, Kemer Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Gül'e e teşekkürlerini sundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:42 Kaynak: Bültenler

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