2000'li Yıllarda Hepimizin Yaptığı Saçmalıklar - Son Dakika
Son Dakika Komik - İlginç 2000'li Yıllarda Hepimizin Yaptığı Saçmalıklar - Son Dakika

2000'li Yıllarda Hepimizin Yaptığı Saçmalıklar

21 dakika önce

Üzgünüm ama bu yazıma "liseliler bilmez" diye giriş yapmak zorundayım. 2000'li yılları ne yazık ki hatırlarsınız. Saçma sapan bütün akımların yaşandığı bu yıllarda kimimiz apaçi, kimimiz emo, çoğumuz ise ergendik.

2000'li Yıllarda Hepimizin Yaptığı Saçmalıklar, System.String[]

Üzgünüm ama bu yazıma "liseliler bilmez" diye giriş yapmak zorundayım. 2000'li yılları ne yazık ki hatırlarsınız. Saçma sapan bütün akımların yaşandığı bu yıllarda kimimiz apaçi, kimimiz emo, çoğumuz ise ergendik.


Ne kadar utanarak hatırlasakta bir o kadar severiz 2000'li yılları. Belki de çoğumuzun en saçma ama en eğlenceli yıllarıydı 2000'li yıllar.


Bu zamanlarda çoğumuzun yaptığı, şimdilerde asla anlam veremediği şeylerden bahsetmek istiyorum.


İlk olarak çoğunluğumuzun kullandığı telefon olan Samsung e250 ve bu telefonun hoparlörüyle olan imtihanımızdan bahsedeceğim. Sizinde o kekan playlistiniz için ses arttırma kodunu kullandığınızı biliyorum. Az mı hoparlör patlattık o kodlarla be !



Sonuna toplu mesaj yazdığı giderli ya da acıklı mesajları yalnızca platoniğine ve ya eski sevgilisine gönderenlerin de aramızda ve çoğunlukta olduğunu biliyorum. O tak tik asla işe yaramadı. Sonu hep hüsranla bitti değil mi ?



Annemizin telefonuyla gizlice Sanalika oyununda sanil yüklemelerimiz ve Sanalika'da yaşadığımız ilk aşklar..



Peki bir oturduğumuzda saatlerce kalkmak bilmediğimiz GTA oyununda görevleri hızlıca tamamlayabilmek için kullandığımız çoğu hala aklımızda olan GTA hileleri desem ?



Duygularımızı nicklerle yansıttığımız, en koyu sohbetlerin gerçekleştiği harika platform, MSN ! Zamanında küçüklü büyüklü harflerle mesaj yazanların şimdilerde başımıza TDK kesildiğini biliyorum. Geçmişinizi silemezsiniz duyarcılar !!



Emo akımını bir anda sonlandırmayı başaran dissvari şarkı.


Avril Lavigne'nin başlattığı, genç kızlarımızın da hemen atladığı "kravatlı kız" modası neydi peki? Avril şimdi ortalıklarda bile yok, biz de rezil oluşumuzla kaldık.



Bu şarkıyı ezberleyebilen varsa gelsin elinden öpeceğim.


Ve son olarak 2000 - 2010 arası tarihteki en hızlı 10 senedir.


Bakalım ileride 10'lu yılları düşününce nelerden utanacağız, nelerle dalga geçeceğiz. Size bir tavsiye ileride yüzünüzün kızarmasını istemiyorsanız fileli çoraplarınızdan ve son bir aydır kırmızı beyaz renkleriyle etrafı kızılaya çeviren Levi's yazılı tshirtlerinizden vazgeçin..

Samsung, Komik - İlginç, Son Dakika

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:19 
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