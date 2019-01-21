2000. Video: Eski Videolarımızı Yorumluyoruz
57 dakika önce
2000. Videomuzda geçmiş videolarımızı izleyip yorumluyoruz, özellikle çok eski videolarımızdan seçtik, biz izlerken eğlendik, sizlere de iyi eğlenceler dileriz: https: //www.technopat.net/2019/01/21/...
2000. Videomuzda geçmiş videolarımızı izleyip yorumluyoruz, özellikle çok eski videolarımızdan seçtik, biz izlerken eğlendik, sizlere de iyi eğlenceler dileriz: https://www.technopat.net/2019/01/21/...
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:38 Kaynak: Youtube
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