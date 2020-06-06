2000 yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor - Son Dakika

2000 yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesinde bulunan 2 bin yılık anıt mezar odası çiftçiler tarafından depo olarak kullanılıyor.

Kirazlıyayla Mahallesinde bir tarlanın ortasında bulunan içinde Roma dönemine ait kitabeler ve kabartmalar bulunan mezar odası geçtiğimiz yıllarda İznik Müze Müdürlüğü tarafından tescillendi. Mezar odası şimdi ardiye olarak kullanılıyor. Köye gelen turistler gördükleri manzara karşısında şok oldular. Mezar odasının içinde çiftçilere ait ilaçlama tankeri, sulama boruları bulunuyor. Mezar odasının içinde ısınmak için ateş yakıldığı, hatta delinerek boru takıldığı görüldü.

Roma ve Bizans dönemi tarihiyle ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, "Gördüğüm manzara karşısında şoke oldum. Burası 2000 yıllık bir mezar odasıdır. Bu mezar odası tescilli olmasına rağmen kimse burada tedbir almıyor. Zaten burada sürekli genişleyen maden sahası var" dedi.