Eskişehir'de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/2-3 tertip acemi erlerin 'Ant içme töreni', Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Atış, spor ve eğitimde birinci olan 3 Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere Jandarma Teşkilatı'nın saflarında yerlerini aldı. - ESKİŞEHİR