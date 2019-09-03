2001'li Alim Can Menteşe, Başakşehir'de! | Transfer haberleri...
10 saat önce
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Göztepe 21 Yaş Altı Takımı'nda 27 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:49
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