Son Dakika Haberleri: 2002'de Yola Çıkan 'Ak Parti Treni'nden Kimler İndi, Kimler Yola Devam Ediyor?

2002'de Yola Çıkan 'Ak Parti Treni'nden Kimler İndi, Kimler Yola Devam Ediyor?

1 saat önce

2002'de siyaset sahnesine girmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelerek kurduğu 58. hükümetten, bugünün başkanlık kabinesine gelene kadar AK Parti'den; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'AK Parti treni'nden kimler geldi, kimler geçti.

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2002'de siyaset sahnesine girmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelerek kurduğu 58. hükümetten, bugünün başkanlık kabinesine gelene kadar AK Parti'den; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'AK Parti treni'nden kimler geldi, kimler geçti. 'AK Parti treni'nden kimler indi, kimler yola devam ediyor?..
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:22 

Dünya
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