Devler Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, B Grubu'nda ilk maçında İtalyan devi Milan'ı Anfield Road'da konuk etti.
Liverpool, Fikayo Tomori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Mohammed Salah'ın penaltı vuruşunu Maignan çıkardı.
2'te Ante Rebic, Leao'nun pasında topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. 2 dakika sonra 44'te Brahim Diaz ceza sahasında boşta kalan topu filelere gönderdi ve Milan 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.
49'da Liverpool, Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı: 2-2.
Jordan Henderson, 69'da takımını ipten alan golü kaydetti. Kırmızılar'ın kaptanı ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının 3. golünü kaydetti. Milan, 1996 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez açılış maçını kaybetti.
Liverpool, İstanbul'da 2005 yılındaki finalde maçı 3-0'dan 3-3'e getirip, penaltılarda kupayı kazanmıştı. 2007'de bu iki takım yine finalde karşılaştı. Ama bu sefer kazanan Milan oldu.
Son Dakika › Spor › 2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti - Son Dakika Spor