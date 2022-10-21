ShiftDelete.Net, uzun dönem muhasebe stajyerini arıyor! - Son Dakika
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ShiftDelete.Net, uzun dönem muhasebe stajyerini arıyor!

21.10.2022 00:41
ShiftDelete.Net, uzun dönem muhasebe stajyerini arıyor!

2005 yılından bu yana sizlere en iyi teknoloji içeriklerini sunmak için hayatımızda olan ShiftDelete.Net, yeni muhasebe stajyerini arıyor!

UZUN DÖNEMLİ MUHASEBE STAJYERİ

ShiftDelete.Net; aylık 10 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile 2005'te kurulan, 1,9 milyonu aşkın aboneye sahip Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesidir. İçeriğini her geçen gün geliştiren ve hızla büyüyen şirketimizin Kağıthane lokasyonunda görevlendirilmek üzere 'Uzun Dönemli Stajyer ' takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır. ShiftDelete.Net' in sınırsız teknoloji dünyası içinde keyifle gelişmek ve bizimle büyümek isteyen adayları bekliyoruz!

GENEL NİTELİKLER

Üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinde öğrenci,

Tercihen MS Office ve Paraşüt programlarına hakim,

İnsan ilişkilerinde güçlü, sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın,

Detaylara özen gösteren ve öğrenmeye açık,

Haftanın en az 3 iş günü çalışabilecek,

Raporlama yapabilen.

İŞ TANIMI

Mali süreçler ve rapor hazırlığına destek vermek.

Kaynak: Shiftdelete
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Kağıthane, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ShiftDelete.Net, uzun dönem muhasebe stajyerini arıyor! - Son Dakika

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