UZUN DÖNEMLİ MUHASEBE STAJYERİ
ShiftDelete.Net; aylık 10 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile 2005'te kurulan, 1,9 milyonu aşkın aboneye sahip Türkiye'nin en büyük teknoloji sitesidir. İçeriğini her geçen gün geliştiren ve hızla büyüyen şirketimizin Kağıthane lokasyonunda görevlendirilmek üzere 'Uzun Dönemli Stajyer ' takım arkadaşı arayışımız bulunmaktadır. ShiftDelete.Net' in sınırsız teknoloji dünyası içinde keyifle gelişmek ve bizimle büyümek isteyen adayları bekliyoruz!
GENEL NİTELİKLER
Üniversite ve liselerin ilgili bölümlerinde öğrenci,
Tercihen MS Office ve Paraşüt programlarına hakim,
İnsan ilişkilerinde güçlü, sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkın,
Detaylara özen gösteren ve öğrenmeye açık,
Haftanın en az 3 iş günü çalışabilecek,
Raporlama yapabilen.
İŞ TANIMI
Mali süreçler ve rapor hazırlığına destek vermek.
Son Dakika › Teknoloji › ShiftDelete.Net, uzun dönem muhasebe stajyerini arıyor! - Son Dakika