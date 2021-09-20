2006 yılından beri kullanılan sigara bırakma ilacı piyasadan toplanıyor

ABD'li ilaç ve biyoteknoloji şirketi Pfizer, "insanda kanser riskini artırma potansiyeli olan" Chantix isimli sigara bırakma ilacını toplama kararı aldı. Şirket, haplarda kansere sebebiyet veren nitrosamin maddesininyüksek oranda olduğunu duyurarak bütün Chantix paketlerini toplamaya başladı.

"UZUN SÜRELİ KULLANIMI KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

Pfizer, bu ilacın hastalara hemen bir zararı olmayacağını öne sürerken uzun vadeli kullanımlarda kansere sebebiyet verilebileceğinin de altını çizdi. 0.5 miligram ve 1 miligramlık tabletleri çağıran Pfizer'ın ilacı ile ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), "Uzun süreli kullanımı insanlarda kanser riskini artırabilir. Fakat bu ilacı alanlarda hemen bir risk yok" açıklamasını yaptı.

BAŞKA BİR İLACIN KULLANILMASI İSTENDİ

FDA, hastaların doktorlarıyla görüşmelerini ve bu ilaç yerine başka bir ilaca yönelmelerini istedi. Pfizer haziran ayında bu ilacın dağıtımını durdurmuş ve daha sonra ilaçların bir kısmını toplamıştı. Pfizer o dönemde test sonuçlarını beklediklerini duyurmuştu. 2006 yılında FDA tarafından onaylanan ilaç 18 ve yaşın üzerindeki yetişkinlere reçeteyle satılıyor. Sigara bırakmak isteyenler bu ilacı 12 ile 24 hafta kullanıyordu.