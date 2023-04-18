Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü - Son Dakika
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Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü

18.04.2023 16:17
Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü

2007 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği Güngören'de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.

2007 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği Güngören'de bir bebek 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Hüseyin Türeli Kuzey Irak'ta öldürüldü.

2007'de Güngören'de PKK terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırıda biri doğmamış bebek, 18 kişi öldü. Saldırının faillerinden Hüseyin Türeli, Kuzey Irak'ta kimliği belirsiz kişilerce 6 kuşunla vurularak öldürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Hüseyin Türeli, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de 18 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelisi Kuzey Irak'ta öldürüldü - Son Dakika
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