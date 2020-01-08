2008/09 Sivasspor mu 2019/2020 Sivasspor mu?

Rıza Çalımbay teknik direktörlüğündeki Sivasspor, bu sezon Süper Lig’de beklentileri bir hayli aştı. Ligin ilk sekiz haftasında üç galibiyet ve üç beraberlikle 12 puan toplayabilen Doğu Anadolu ekibi, sonraki dokuz haftanın sekizinde galip gelip birinde beraberlik alarak 37 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar böylelikle en yakın takipçisi Başakşehir’in dört puan önünde ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.



Sivasspor, son olarak ligi Beşiktaş’ın ardından ikinci tamamladıkları 2008/09 sezonunda böylesi başarılı bir tablo elde etmişti. O sezon teknik direktörü Bülent Uygun olan ekip, ligin ilk devresini yine 37 puanla lider tamamlamıştı. Kırmızı-beyazlıları 35 puanla Trabzonspor takip etmişti.



Bu sezon 17 maçta 11 galibiyet, dört beraberlik ve iki yenilgi alan Sivasspor, 2008/09’da da aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı. Sivas ekibi, bu sezon 35 gol attı ve kalesinde 16 gol gördü. O sezonda ise 30 gol atan Yiğidolar, kalesinde 12 gol görmüştü.



Sivasspor, her iki sezonun ilk devresinde de Üç Büyükler karşısında başarılı bir grafik sergiledi. 2008/09’da Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenmişler, Beşiktaş ile berabere kalmışlardı. Bu sezon ise Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi iç sahada mağlup ettiler, Galatasaray deplasmanında yenilmekten kurtulamadılar.



Doğu Anadolu takımı her iki sezonun ilk yarısında da ocak ayına dek kupada kayıpsız ilerledi. O sezonda ocak ayında gelindiğinde kupada çeyrek finale yükselmişler, sonrasında Galatasaray’ı elerek yarı final görmüşlerdi. Sivasspor, bu sezon da kupada yoluna devam ediyor. Dördüncü ve beşinci turda rakiplerini elediler ve son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile eşleştiler.



Bülent Uygun’un öğrencileri, 2008/09 sezonunda ligin ilk yarısında 37 puan toplayıp, ikinci devre 29 puan toplayarak toplamda 66 puanda kalmışlardı. Rıza Çalımbay’ın ekibi, bu sezon ligin ikinci yarısında, 2009’da olduğu gibi düşüş yaşamaması durumunda, Üç Büyükler’in de istikrarlı bir performans gösteremediği bu sezonda mutlu sona ulaşabilir.