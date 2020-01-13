2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı - Son Dakika

2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı

6 saat önce

Kırşehir'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın kaybolması ile ilgili dosyanın yeniden açılmasının ardından 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı, System.String[]

Kırşehir'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın kaybolması ile ilgili dosyanın yeniden açılmasının ardından 7 sanığın yargılanmasına başlandı.


Kardeşine attığı mesajla ortadan kaybolan eski Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık hakkında yürütülen soruşturmada Kırşehir Emniyet Müdürlüğü birimleri alan daraltarak 6 kişinin ifadesine başvurdu. 7 kişi hakkında 52 klasörden oluşan bir iddianame hazırlandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "tasarlayarak canavarca hislerle adam öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.S, R.A, G.K, Ö.K, F.K. K.K. ve müşteki Mustafa Kırışık ile taraf avukatları katıldı.Hasan Kırışık'ın eşi Feride Kırışık ifadesinde, 2008 yılında eşinin kaybolduğu gün herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını belirterek, eşinin sabah kahvaltısını yaparak işine gittiğini, öğle saatlerinde kardeşi Mustafa Kırışık'ın yanına gelerek abisinin kaybolduğunu söylediğini anlattı. Sanık avukatları ise suçlamalar ve maddi deliller göz önünde bulundurularak davanın düşürülmesini ya da tefrik edilmesini istedi.


Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Şubat 2020'ye erteledi.


Kaybolan belediye meclis üyesi Kırışık, 20 Mart 2008'de Kılıçözü Sanayi Sitesi Keresteciler bölümündeki iş yerinden Mustafa Karakülah ile Özbağ'a kavak bakmaya gidiyorum diyerek ayrılmış, aynı gün saat 12.30'da kardeşi Mustafa Kırışık'ın telefonuna gelen, "Kardeşim Mustafa hakkını helal et, çocuklarım sana emanet, ben gidiyorum" mesajından sonra da kendisine ulaşılamamıştı. Kayıp arama çalışmalarının yapıldığı dönemde dönemin Kırşehir Emniyet Müdürü Metin Aşık, basın toplantısı düzenleyerek R.A.'nın Hasan Kırışık'tan alacağı olduğunu öne sürerek icra işlemleri başlattığı bilgisine ulaşıldığını, 19 Temmuz 2009 tarihinde 9 şüphelinin gözaltına alındığını, R.A. ile M.K.'nin 'senet yağması ve sahtecilik' suçundan tutuklandığını açıklamıştı. 2008 yılında kayıp olan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın bulunması için Kırşehir'e gelen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Kırışık'ın bulunması için talimat vermiş, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin uzun süredir yürüttüğü çalışmalarda Kırışık'ın izine rastlanamamıştı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
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