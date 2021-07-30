2008 Nobel Fizik Ödülü sahibi Japon kuramsal fizikçi Toşihide öldü - Son Dakika

2008 Nobel Fizik Ödülü sahibi Japon kuramsal fizikçi Prof. Toşihide Masukawa 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Kyoto Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Toşihide kanserden öldü.

Nagoya kentinde 1940 yılında doğan fizikçi, Nagoya ve Kyoto üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulunmuştu.

Toşihide, atomaltı fizikte doğada en az 3 kuark ailesinin varlığını öngören spontane kırık simetrinin kökeninin keşfi çalışmasıyla tanındı.

Japon bilim insanı bu çalışmasıyla, 2008'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar arasında yer almıştı.

Toşihide bu ödülü meslektaşları Kobayaşi Makoto ve Nambu Yoiçiro ile paylaşmıştı.