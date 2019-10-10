Son Dakika Haberleri: "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" davası
Son Dakika Güncel '2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması' davası

"2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" davası

1 saat önce

Düzce'de FETÖ/PDY'ye yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce'de FETÖ/PDY'ye yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, 5 tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.


Sanık R.P, hakkında devam eden adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ederek, "Bu durumda bir diyeceğim yoktur. Savcının mütalaasından sonra savunma yapmak istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da mütalaanın ardından savunma yapmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, R.P'nin dosyasının ayrılmasına, A.S.G'nin imza yükümlülüğünün kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Heyet, cumhuriyet savcısına gelecek celseye kadar esas hakkında mütalaasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

İddianameden


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 2009'da yapılan askeri lise sınav sorularını çaldıkları ve örgüt üyelerine dağıttıkları yer alıyor.


Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bir önceki celsede, tutuklu sanık L.Ö'nün dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:16 Kaynak: AA
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