2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 304 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 304 gözaltı - Son Dakika

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 304 gözaltı

7 saat önce

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 467 şüpheliden 304'ü yakalandı.

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 304 gözaltı, System.String[]

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 467 şüpheliden 304'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda şu ana kadar 12'si Ankara'da olmak üzere 304 zanlı gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 98 şüphelinin ise daha önce başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu tespit edildi.

Firari şüphelilerin gözaltı alınmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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