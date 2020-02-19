2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması - Son Dakika
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2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması

6 saat önce

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı karar verilen görevinden ihraç edilmiş komiser yardımcısı T.Ü. (46) düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine çıkartılan şüpheli, savcılık sorgusundan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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