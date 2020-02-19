2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması - Son Dakika

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2009'daki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim