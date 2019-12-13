2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı... - Son Dakika

2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı...

6 saat önce

2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı..., System.String[]

2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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