2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı... - Son Dakika

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2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı...
6 saat önce
2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:56 Kaynak: AA
2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.
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