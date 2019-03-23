Son Dakika Haberleri: 2009'dan Bu Yana Kentin Tüm Sorunlarını Çözdük"

2009'dan Bu Yana Kentin Tüm Sorunlarını Çözdük"

43 dakika önce

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, açık hava toplantısı düzenledi.

2009'dan Bu Yana Kentin Tüm Sorunlarını Çözdük
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, açık hava toplantısı düzenledi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kent genelinde AK Parti hükumetleri döneminde önemli yatırımlar yapıldığını, il merkezinde gerçekleştirilen projeler ile şehrin olumlu yönde bir ivme kazandığını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise yerel seçimler öncesinde sık sık esnaf, vatandaş ve mahalle toplantılarına devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti iktidarını çok sevdiğini, huzur, başarı ve mevcut hizmetlerin devamı için seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehirli hemşehrilerimin beklentileri var. İnşallah halkımızın bizlere olan güvenini boşa çıkartmayacağız. On yıldır esnafımız başta olmak üzere Kırşehir ile ilgili aldığımız her karar, halkımızın kararı oldu. Asla hiç kimseyi mağdur etmedik. Görüş ve fikir ayırımı yapmadık. Mahalle ve açık hava toplantılarına halkımız ciddi anlamda katılarak şehrimizin geleceğine önem verdiklerini gösterdiler. Kırşehirimiz tek yumruk oldu yeni hedeflere emin adımlarla ilerliyor çok şükür, kanalizasyon, doğalgaz, yol, park hiçbir şey olmayan mahallerimizde tüm sorunlarını hallettik. 2009 yılından bu yana kentin tüm sorunlarını çözdük. Önemli olanın şehrin sorunlarını yine bu şehrin insanıyla birlikte çözüme kavuşturmaktır."

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ardından 4,5 yıl kesintisiz bir icraat dönemi bulunduğunu, bu dönemi en etkin şekilde kullanabilmenin yolunun da seçimlerden istikrar ve güven ortamının sürmesini garantiye alacak bir sonuçla çıkmak olduğunu söyledi.

Açık hava toplantısına çok sayıda partili katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Mustafa Kendirli, Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Güncel
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