2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı - Son Dakika

2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 41 zanlı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 3'ünün aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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