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2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...

57 dakika önce

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı..., System.String[]
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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