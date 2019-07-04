2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı...
57 dakika önce
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
2009 Polis Koleji
Giriş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 12'si gözaltına alındı. - ANKARA
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