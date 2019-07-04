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2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

47 dakika önce

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı, System.String[]
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmeye başlandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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