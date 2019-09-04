Son Dakika Haberleri: 2010'da 541 gün hükümetsiz kalan Belçika'da tarih tekerrür mü ediyor?
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2010'da 541 gün hükümetsiz kalan Belçika'da tarih tekerrür mü ediyor?

3 saat önce

Belçika'da 26 Mayıs'tan bu yana hükümet kurulamadı ve Çarşamba günü itibarı ile ülke hükümetsiz geçirdiği 100. günü tamamlamış oldu. Belçika Kralı Philippe'in partileri uzlaştırma çabaları da işe yaramadı.

2010'da 541 gün hükümetsiz kalan Belçika'da tarih tekerrür mü ediyor?, System.String[]

Belçika'da 26 Mayıs'tan bu yana hükümet kurulamadı ve Çarşamba günü itibarı ile ülke hükümetsiz geçirdiği 100. günü tamamlamış oldu. Belçika Kralı Philippe'in partileri uzlaştırma çabaları da işe yaramadı.


Flaman, Valon ve Brüksel olmak üzere üç eyaletten oluşan federal devlet içerisinde yalnızca Brüksel başkent bölgesinde hükümet kurulabildi. Bunun dışında ne diğer iki eyalette ne de federal seviyede hükümetler şekillendi.

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Hükümet, Belçika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:08 
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